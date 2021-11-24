24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

На ситцеве весілля грошей вистачить! Скільки заробила зіркова пара Світоліна – Монфіс

Сергій Шаховець
24 листопада, 13:52
Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала призові, які заробили тенісистки у 2021 році

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Reuters, Instagram

Згідно з рейтингом, опублікованим на офіційному сайті WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна за сезон заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів.

Читайте також: Світоліна похвалилася гігантською ювелірною прикрасою (фото)

Реклама

Лідером призових сезону 2021 року стала Ешлі Барті, на її рахунку 3,9 млн доларів.

ТОП-10 тенісисток із призових виглядає наступним чином:

Реклама
  • 1. Ешлі Барті – 3,9 млн
  • 2. Барбора Крейчикова – 3,6 млн.
  • 3. Аріна Соболенко – 2,9 млн.
  • 4. Кароліна Плішкова – 2,9 млн
  • 5. Гарбіньє Мугуруса – 2,8 млн
  • 6. Емма Радукану – 2,8 млн
  • 7. Паула Бадоса – 2,6 млн.
  • 8. Наомі Осака – 2,3 млн
  • 9. Еліза Мертенс – 2,1 млн
  • 10. Марія Саккарі – 2 млн

Українські тенісистки можуть похвалитися такими призовими:

  • 23. Еліна Світоліна – 1,3 млн
  • 52. Березня Костюк – 643 тисячі
  • 106. Ангеліна Калініна – 401 тис.
  • 155. Катерина Козлова – 233,9 тис.
  • 156. Даяна Ястремська – 232,6 тис.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Зазначимо, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс заробив трохи менше, ніж його дружина. За даними ATP заробіток француза у 2021 році склав 1 мільйон 13 тисяч доларів.

Реклама

Французький тенісист Гаель Монфіс / Фото: Reuters

Раніше українка зізналася, що організація весілля обійшлася її чоловіку в 25 тисяч євро. Не відомо, чи буде зіркова пара наступного року відзначати річницю весілля, яку називають ситцевою, але грошей на таке свято у них точно вистачить.

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram