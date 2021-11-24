На ситцеве весілля грошей вистачить! Скільки заробила зіркова пара Світоліна – Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Reuters, Instagram
Згідно з рейтингом, опублікованим на офіційному сайті WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна за сезон заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів.
Читайте також: Світоліна похвалилася гігантською ювелірною прикрасою (фото)
Лідером призових сезону 2021 року стала Ешлі Барті, на її рахунку 3,9 млн доларів.
ТОП-10 тенісисток із призових виглядає наступним чином:
- 1. Ешлі Барті – 3,9 млн
- 2. Барбора Крейчикова – 3,6 млн.
- 3. Аріна Соболенко – 2,9 млн.
- 4. Кароліна Плішкова – 2,9 млн
- 5. Гарбіньє Мугуруса – 2,8 млн
- 6. Емма Радукану – 2,8 млн
- 7. Паула Бадоса – 2,6 млн.
- 8. Наомі Осака – 2,3 млн
- 9. Еліза Мертенс – 2,1 млн
- 10. Марія Саккарі – 2 млн
Українські тенісистки можуть похвалитися такими призовими:
- 23. Еліна Світоліна – 1,3 млн
- 52. Березня Костюк – 643 тисячі
- 106. Ангеліна Калініна – 401 тис.
- 155. Катерина Козлова – 233,9 тис.
- 156. Даяна Ястремська – 232,6 тис.
Зазначимо, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс заробив трохи менше, ніж його дружина. За даними ATP заробіток француза у 2021 році склав 1 мільйон 13 тисяч доларів.
Раніше українка зізналася, що організація весілля обійшлася її чоловіку в 25 тисяч євро. Не відомо, чи буде зіркова пара наступного року відзначати річницю весілля, яку називають ситцевою, але грошей на таке свято у них точно вистачить.