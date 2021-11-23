Світоліна похвалилася гігантською ювелірною прикрасою (фото)

Перша ракетка України наприкінці неоднозначного року вирішила поновити свій імідж

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

2021 рік для найкращої української тенісистки видався неоднозначним. З одного боку, Еліна Світоліна виграла "бронзу" Олімпіади. З іншого – у рейтингу WTA впала з четвертого на 15-й рядок.

Чи потрібно щось міняти?

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"Потрібно!" – вирішила Еліна. І відправила у відставку тренера

А попутно Світоліна оновила гардероб та колекцію своїх ювелірних прикрас.

Тенісистка похвалилася в соцмережах новим пальтом і величезним ланцюгом на шиї.

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"Чисте золото", – написала в Instagram Еліна.

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Нагадаємо, влітку Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля зіграли у Швейцарії.

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

При цьому Монфіс покликав заміж Світоліну, подарувавши їй каблучку за 700 тисяч євро.