На батьківщині Луческу: гравці Динамо та Шахтаря возз'єдналися в одному клубі на час війни

Андрій Пятов, Сергій Сидорчук та Тарас Степаненко підтримуватимуть форму зі Стяуа

Війна Росії проти України поставила на паузу наш футбол. Чемпіонат припинено, а матч збірної проти Шотландії перенесено на червень.

Залишились без роботи і гравці наших клубів. Легіонерам дозволили залишити УПЛ та підписати тимчасовим контракт з іншим клубом. Зокрема, Беньямін Вербич поїхав до Легії, тоді як Томаш Кендзера поповнив лави Леха.

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Знайшли собі місце для тренувань і троє гравців збірної України. Як повідомляє Tribuna.com, гравець Динамо Сергій Сидорчук, а також дует із Шахтаря Тарас Степаненко та Андрій Пятов на якийсь час приєднаються до румунського Стяуа.

Щоправда, в іграх футболісти не братимуть участі, у бухарестському клубі вони лише тренуватимуться. Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу в інтерв'ю GSP.

"Про трансфер гравців не йдеться. Господар Стяуа Бекалі запропонував їм тренуватися, вони не гратимуть. Це неможливо, було б нечесно. Ми шукали проживання та можливості для тренувань команди U-19. Ми хотіли грати в Бухаресті. Я розмовляв із Бекалі, він запропонував взяти на себе команду. Тут дуже добрі умови. Ми можемо лише подякувати йому за гостинність та щедрість".

Зазначимо, що всі троє гравців перебувають у призовному віці, однак можуть залишити Україну. Кожен з них має трьох дітей.