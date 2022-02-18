На Олімпіаді встановлено рекорд двох тисячоліть

У Норвегії - 15 золотих медалей. Так багато ні в кого не було / Фото: Reuters

Золото, вигране у біатлонному масстарті Йоганнесом Тіннесом Бо, стало для Норвегії вже 15-м на Іграх-2022 у Пекіні.

Отже, норвезькі спортсмени встановили новий рекорд за кількістю золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх.

Реклама

Реклама

Попередній рекорд ділили Норвегія та Канада, які виграли по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018 та Ванкувері-2010 відповідно.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри почали проводитися з попереднього тисячоліття – з 1924 року. Цьогорічна Біла олімпіада, 24-та за рахунком, триватиме до 20 лютого.

Реклама

Отже, Норвегія ще може оновити встановлений у Пекіні рекорд.

Медальний залік Ігор-2022