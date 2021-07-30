На кого рівняється Де Дзербі? Тренер Шахтаря назвав кращих тренерів світу

Наставник донецького Шахтаря в ексклюзивному програмі "Інший погляд" в додатку Shakhtar Club розповів про своє становлення як тренера

Де Дзербі проходив стажування у Марсело Б'єлси та Пепа Гвардіоли / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі вдало почав свою кар'єру в Україні. У матчі 1-го туру УПЛ Шахтар здолав Інгулець на своєму полі.

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Інший погляд" в додатку Shakhtar Club Де Дзербі розповів про про те, як вирішив стати тренером, а також згадав про стажування у відомих топ-наставників.

- Як і коли ви зрозуміли, що хочете стати тренером?

- Під час останніх місяців в Клужі я зрозумів це. Сезон 2010/2011, це були останні мої місяці як футболіста. Мої ноги не працювали так, як мої мізки. Я не хотів, щоб хто-небудь сказав "Роберто, краще припини кар'єру". Я завжди думав, що сам вирішу, коли почати і коли треба зупинитися.

Навіть для футболіста цей момент дуже складний і делікатний. І в той момент я почав думати як тренер. Я почав цікавитися тактикою, розвитком гри, футболістами, але вже з погляду тренера. Спочатку у мене були дуже-дуже яскраві ідеї. Коли я закінчив кар'єру футболіста, я вже знав, що мій майбутній шлях – це саме кар'єра тренера

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

- Хосеп Гвардіола і Марсело Б'єлса – два тренера, у яких ви бували на стажуванні. Назвіть три головні уроки, які ви у них підкреслили.

- Я вважаю їх кращими тренерами в світі, але вони, звісно ж, різні, тактичні ідеї різні. У них є і спільне – це пристрасть до футболу і бажання домінувати в грі з самого початку, і особливо – вибрати гарну тактику на матч.

Б'єлса точно передав мені одна якість. Він хоче через футбольну науку передати футболістам свої ідеї, особливо через свою методологію роботи. Можна сказати, що Гвардіола більш геніальний, більше фантазер, особливо в плані тактики, але звісно, у них є багато спільного.

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- Чи відвідували ви тренерські курси в Коверчано? Якщо так, то хто з відомих гравців ходив на них разом з вами?

- Я пройшов два курси в Коверчано і я зрозумів, в чому відмінність, коли ти футболіст і коли потім починаєш тренерську кар'єру. Бернардо Корраді теж ходив зі мною на курси, колишній футболіст Лаціо Дзаурі – теж, Хюбнер – колишній футболіст Брешії, і багато інших.

- Розкажіть про свій тренерському штабі. Як він укомплектований, хто ці люди?

- Коли запитують про штабі, я завжди відповідаю, що коли вибирав, я розглядав їх як професіоналів, але водночас і як людей. І це дуже складно – знайти людей з необхідними і людськими, і професійними якостями на достатньому рівні.

Це ризик – взяти в штаб свого друга, але він нічого не знає про футбол. Або ж навпаки – взяти людину, дуже гарного професіонала в футболі, але потім сама людина виявиться "не дуже". І тому, коли я вибираю людей для свого штабу, я повинен бути на 100% впевненим у них і довіряти їм повністю.

- Давиде Поссанціні слід за вами вже давно, ви разом грали в Брешії. У чому цінність таких колег для вас?

- Давиде для мене – це як моя душа, бо все, що я роблю як тренер, він прекрасно знає і розуміє мої думки. Він дуже хороша людина, ідеальний асистент і професіонал. У нас різний характер, і тому ми підходимо друг одному ідеально.

- Часто в вашому тренерському штабі з'являються новачки?

- Тільки коли потрібно.