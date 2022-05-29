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Ірландія --
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Англія --
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Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
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На фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу

Павло Василенко
29 травня, 20:54
Назар Макаренко з початку повномасштабної війни пішов у тероборону, а Олександр Фештрига воював ще за донецький аеропорт

Назар Макаренко і Олександр Фештрига / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує втрачати спортсменів на війні із Росією. Нещодавно ми повідомляли, що у Маріуполі загинув кікбоксер Олексій Янін. І ось знову смерть. Загинули два бійці-кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

25-річний Макаренко був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером. Після початку повномасштабного вторгнення Назар пішов у тероборону разом із батьком. Разом вони воювали на передовій. На війні захисник отримав поранення несумісне із життям. У Назара залишився маленький син та дружина, повідомляє Телеграф.

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42-річний Фештрига влітку 2014 року пішов на фронт добровольцем у складі "Правого сектора". Був захисником донецького аеропорту. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу.