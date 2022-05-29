1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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На фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

Павел Василенко
29 мая, 20:54
Назар Макаренко с начала полномасштабной войны пошел в тероборону, а Александр Фештрыга воевал еще за донецкий аэропорт

Назар Макаренко и Александр Фештрыга / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает терять спортсменов на войне с Россией. Недавно мы сообщали, что в Мариуполе погиб кикбоксер Алексей Янин. И вот снова смерть. Погибли два бойца-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга.

25-летний Макаренко был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, тренером. После начала полномасштабного вторжения Назар пошел в терроборону вместе со своим отцом. Вместе они сражались на передовой. На войне защитник получил ранение несовместимое с жизнью. У Назара остался маленький сын и жена, сообщает Телеграф.

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42-летний Фештрыга летом 2014 ушел на фронт добровольцем в составе "Правого сектора". Был защитником донецкого аэропорта. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу.