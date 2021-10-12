На фарт: виконувати гімн перед матчем Україна – Боснія довірили DZIDZIO

DZIDZIO знову буде зірковим суддею на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Україна і Боснія і Герцеговина зіграють сьогодні у Львові, початок – 21:45. Україна – Боснія онлайн вже доступний на нашому сайті, також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Михайло Хома, як в житті звуть співака, вже виконував національний гімн перед матчами збірної. Вперше це сталося в Запоріжжі перед зустріччю з Литвою. Тоді DZIDZIO приніс удачу нашій команді, а саме виконання гімну викликало мурашки у вболівальників. Ми писали реакцію соцмереж на виконання гімну DZIDZIO.

Гімн України у виконанні DZIDZIO Відео: телеканал "Україна"

Наступного разу гімн у виконанні DZIDZIO звучав перед матчем проти Іспанії в Лізі націй – і знову наші перемогли!

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До речі DZIDZIO повинен був виконувати гімн України перед кожним матчем збірної України на Євро-2020 . Але УАФ ці чутки не підтвердила, а пізніше і сам чемпіонат Європи перенесли на наступне літо через коронавірус.

До речі, до Дня Незалежності Михайло Хома виконав державний гімн України в супроводі Молодіжного симфонічного оркестру. "Для мене велика честь – виконувати гімн України! В його виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців по всьому світу на перемогу! Слава Україні!" – написав виконавець в Instagram.