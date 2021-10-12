12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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На фарт: виконувати гімн перед матчем Україна – Боснія довірили DZIDZIO

Олександр Трикіша
12 жовтня, 18:33
Популярний виконавець DZIDZIO виконає гімн перед матчем Україна – Боснія і Герцеговина в відборі на ЧС-2022. Він уже заробив славу фартового для національної команди

DZIDZIO знову буде зірковим суддею на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Україна і Боснія і Герцеговина зіграють сьогодні у Львові, початок – 21:45. Україна – Боснія онлайн вже доступний на нашому сайті, також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Михайло Хома, як в житті звуть співака, вже виконував національний гімн перед матчами збірної. Вперше це сталося в Запоріжжі перед зустріччю з Литвою. Тоді DZIDZIO приніс удачу нашій команді, а саме виконання гімну викликало мурашки у вболівальників. Ми писали реакцію соцмереж на виконання гімну DZIDZIO.

Гімн України у виконанні DZIDZIO Відео: телеканал "Україна"

Наступного разу гімн у виконанні DZIDZIO звучав перед матчем проти Іспанії в Лізі націй – і знову наші перемогли!

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До речі DZIDZIO повинен був виконувати гімн України перед кожним матчем збірної України на Євро-2020 . Але УАФ ці чутки не підтвердила, а пізніше і сам чемпіонат Європи перенесли на наступне літо через коронавірус.

До речі, до Дня Незалежності Михайло Хома виконав державний гімн України в супроводі Молодіжного симфонічного оркестру. "Для мене велика честь – виконувати гімн України! В його виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців по всьому світу на перемогу! Слава Україні!" – написав виконавець в Instagram.

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