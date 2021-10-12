12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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На фарт: исполнять гимн перед матчем Украина – Босния доверили DZIDZIO

Александр Трикиша
12 октября, 18:33
Популярный исполнитель DZIDZIO исполнит гимн перед матчем Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022. Он уже заработал славу фартового для национальной команды

DZIDZIO снова будет звездным судьей на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Украина и Босния и Герцеговина сыграют сегодня во Львове, начало – 21:45. Украина – Босния онлайн уже доступен на нашем сайте, также встречу можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Михаил Хома, как в жизни зовут певца, уже исполнял национальный гимн перед матчами сборной. Впервые случилось это в Запорожье перед встречей с Литвой. Тогда DZIDZIO принес удачу нашей команде, а само исполнение гимна вызвало мурашки у болельщиков. Мы писали реакцию соцсетей на исполнение гимна DZIDZIO.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

В следующий раз гимн в исполнении DZIDZIO звучал перед матчем против Испании в Лиге наций – и снова наши победили!

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Кстати DZIDZIO должен был исполнять гимн Украины перед каждым матчем сборной Украины на Евро-2020. Но УАФ эти слухи не подтвердила, а позднее и сам чемпионат Европы перенесли на следующее лето из-за коронавируса.

Кстати, ко Дню Независимости Михаил Хома исполнил государственный гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. "Для меня большая честь – исполнять гимн Украины! В его исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев по всему миру на победу! Слава Украине!" – написал исполнитель в Instagram.

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