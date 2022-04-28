Ми приїхали не заради перемоги над Сербією. Тренер українців про цілі на ЧС з хокею

Вадим Шахрайчук розраховує за підсумками ЧС піднятися дивізіоном вище / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

Збірна України з хокею декласувала команду Сербії (7:0) у першому поєдинку ЧС-2022 у дивізіоні 1В. Наша команда зробила хорошу заявку на підвищення у класі за підсумками турніру.

Наставник "синьо-жовтих" Вадим Шахрайчук прокоментував перемогу над Сербією та поділився очікуваннями про майбутній поєдинок із командою Польщі.

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"Я повинен сказати "дякую" нашим уболівальникам. Сьогодні була чудова атмосфера, і думаю, що завтра вона буде ще кращою. На арені буде більше глядачів, і це має бути хокейне свято.

Польща та Україна – сусіди та суперники. Думаю що обидві команди захочуть влаштувати шоу для своїх уболівальників . Те, що деякі з наших уболівальників можуть бути тут, з нами, дуже багато важить.

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Ми приїхали сюди не лише для того, щоб виграти одну гру у Сербії. Сьогодні була наша перша гра, і, можливо, нам було тяжко психологічно. У першому періоді ми нервувалися, припускалися помилок, але все виправили і забили кілька відпрацьованих голів", – розповів Шахрайчук сайту iihf.com.

Сьогодні, 28 квітня, збірні України та Польщі проведуть поєдинок на ЧС-2022. Збірна Польщі у першому матчі обіграла Естонію з рахунком 3:0. Після першого туру обидві команди набрали по три очки, але за різницею забитих шайб Україна випереджає своїх суперників. Початок поєдинку – 21:00 .

Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу

Середа, 27 квітня

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Четвер, 28 квітня

21:00. Україна Польща

Субота, 30 квітня

17:30. Японія – Україна

Неділя, 1 травня

21:00. Естонія – Україна

Переможець групи виходить у дивізіон IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до дивізіону ІІА.