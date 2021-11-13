13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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"Чоловік має заробляти від 10 тисяч євро": дружина Зубкова назвала суму, яка їй потрібна на місяць

Павло Василенко
13 листопада, 22:30
Ганна Зубкова, дружина футболіста угорського Ференцвароша та збірної України Олександра Зубкова, розповіла, скільки має заробляти її чоловік

Ганна Зубкова / Фото: Instagram

Ганна розповіла, що вона не змогла б жити з чоловіком, який не заробляє чи заробляє надто мало.

Раніше ми писали, що Ікарді заради порятунку шлюбу із сексуальною красунею має намір залишити ПСЖ.

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"Я б не змогла бути з чоловіком, який не заробляє чи заробляє мало. А що?

Скільки має чоловік заробляти? Від 10000 євро. Особисто на себе витрачаю 3 000 євро. Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує", – сказала Ганна у програмі КраСавіна.

Також дівчина зізналася, що також планує заробляти гроші.

"Останній рік я думаю, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися у цьому житті.

Я дуже хочу займатися одягом, але для цього треба бути у Києві".

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У поточному сезоні 25-річний Зубков у складі Ференцвароша провів десять матчів у всіх турнірах, у яких забив два м'ячі та зробив п'ять результативних передач.