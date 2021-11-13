"Чоловік має заробляти від 10 тисяч євро": дружина Зубкова назвала суму, яка їй потрібна на місяць

Ганна Зубкова / Фото: Instagram

Ганна розповіла, що вона не змогла б жити з чоловіком, який не заробляє чи заробляє надто мало.

Раніше ми писали, що Ікарді заради порятунку шлюбу із сексуальною красунею має намір залишити ПСЖ.

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"Я б не змогла бути з чоловіком, який не заробляє чи заробляє мало. А що? Скільки має чоловік заробляти? Від 10000 євро. Особисто на себе витрачаю 3 000 євро. Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує", – сказала Ганна у програмі КраСавіна.

Також дівчина зізналася, що також планує заробляти гроші.

"Останній рік я думаю, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися у цьому житті. Я дуже хочу займатися одягом, але для цього треба бути у Києві".

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У поточному сезоні 25-річний Зубков у складі Ференцвароша провів десять матчів у всіх турнірах, у яких забив два м'ячі та зробив п'ять результативних передач.