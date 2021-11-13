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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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"Мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро": жена Зубкова назвала сумму, которая нужна ей в месяц

Павел Василенко
13 ноября, 22:30
Анна Зубкова, жена футболиста венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова, рассказала, сколько должен зарабатывать ее муж

Анна Зубкова / Фото: Instagram

Анна рассказала, что она не смогла бы жить с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало.

Ранее мы писали, что Икарди ради спасения брака с сексуальной красоткой намерен покинуть ПСЖ.

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"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает мало. А что?

Сколько должен мужчина зарабатывать? От 10 000 евро. Лично на себя я трачу 3 000 евро. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит", – сказала Анна в программе КраСавина.

Также девушка призналась, что тоже планирует зарабатывать деньги.

"Последний год я думаю, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве".

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В текущем сезоне 25-летний Зубков в составе Ференцвароша провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.