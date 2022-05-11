Сміттєвий безсмертний полк: дружина Усика висміяла вірус побєдобєсія в Росії (фото)

Катерина Усик посміялася з фотографій "Безсмертного полку" на смітнику

Нещодавно у фашистській Росії відзначили День перемоги, присвятивши нібито "своєму" святу безліч заходів, у тому числі "безсмертний полк".

Полягав він у тому, що багато людей влаштовують ходу з фотографіями своїх родичів, які воювали у Другій світовій війні. Щоправда, пізніше виявилося, що ця акція виглядає роздутою.

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Безліч людей звезли на неї для масовки та вручили їм таблички з фото відверто чужих людей. У результаті після закінчення акції ці таблички опинилися на смітнику. Це висміяла дружина українського боксера Олександра Усика на своїй сторінці в Instagram.

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"А ось і наслідки "Безсмертного полку", на який зігнали людей за 15 рублів. Відпрацювали своє".

Раніше в інтернеті набуло популярності відео, як російські школярі не знають, навіщо вони прийшли на ходу "Безсмертний полк" та хто зображений на фото.

До речі, наприкінці квітня Усик опублікувала фото Володимира Путіна з простріленою головою. Таким чином дівчина відточувала свою майстерність у тирі.