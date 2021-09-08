Мундіаль під загрозою зриву. Швеція бойкотує Катар через загибель 6500 мігрантів

Збірна Швеції / Фото: Reuters

Вибір місця збору виявився не випадковим. Як відомо, в листопаді-грудні наступного року саме Катар прийме чемпіонат світу-2022 з футболу. Збірна Швеції має хороші шанси потрапити на мундіаль, тому шведська футбольна асоціація вирішила за допомогою збору в Досі підготувати гравців до особливостей місцевого клімату.

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Але несподівано своє невдоволення місцем проведення збору висловили шведські клуби і відмовилися відпускати своїх гравців на збір. Причина протесту – порушення прав людини в Катарі. Зокрема, вони звернули увагу, що під час будівництва стадіонів та супутньої інфраструктури перед чемпіонатом світу, загинули більше 6,5 тисячі мігрантів, які брали участь у будівництві.

Секретар Шведської футбольної асоціації пояснив, чому клуби вирішили заборонити своїм гравцям летіти на збір до Катару.

"Вся концепція збору в січні полягає в тому, щоб всі шведські клуби дозволили відпустити своїх футболістів до нас, оскільки це відбувається не в так звані дати ФІФА. Після розмови з головою Шведської футбольної ліги Єнсом Андерссоном, стало зрозуміло, що між клубами є єдність в тому, що вони не хочуть проведення збору в Катарі", – обґрунтував позицію клубів генеральний секретар Шведської футбольної асоціації Хакан Шостранд.

"Передусім через недотримання прав людини у Катарі", – розповів голова Шведської футбольної ліги Єнс Андерссон.

У результаті футбольна асоціація Швеції погодилася з аргументацією клубів і тепер шукатиме нове місце для січневого збору.

Цікаво, як вчинять власники клубів, якщо Швеція все-таки потрапить на мундіаль в Катарі: бойкотуватимуть турнір чи закриють очі на порушення прав людини?

Нагадаємо, що у відборі на ЧС збірна Швеції займає друге місце в групі В після трьох зіграних матчів.