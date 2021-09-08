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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Мундиаль под угрозой срыва. Швеция бойкотирует Катар из-за гибели 6500 мигрантов

Сергей Шаховец
8 сентября, 17:49
Национальная команда Швеции запланировала провести в январе 2022 года тренировочный сбор в столице Катара Дохе, но что-то пошло не так

Сборная Швеции / Фото: Reuters

Выбор места сбора был не случаен. Как известно, в ноябре-декабре следующего года именно Катар примет чемпионат мира-2022 по футболу. Сборная Швеции имеет хорошие шансы попасть на мундиаль, поэтому шведская футбольная ассоциация решила с помощью сбора в Дохе подготовить игроков к особенностям местного климата.

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Но неожиданно свое недовольство местом проведения сбора высказали шведские клубы и отказались отпускать своих игроков на сбор. Причина протеста – нарушение прав человека в Катаре. В частности, они обратили внимание, что во время строительства стадионов и сопутствующей инфраструктуры перед чемпионатом мира, погибли более 6,5 тысячи мигрантов, принимавших участие в строительстве.

Секретарь Шведской футбольной ассоциации объяснил, почему клубы приняли решение запретить своим игрокам лететь на сбор в Катар.

"Вся концепция сбора в январе заключается в том, чтобы все шведские клубы позволили отпустить своих футболистов к нам, поскольку это происходит не в так называемые даты ФИФА. После разговора с главой Шведской футбольной лиги Йенсом Андерссоном, стало понятно, что между клубами есть единство в потому, что они не хотят проведения сбора в Катаре", – обосновал позицию клубов генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хакан Шостранд.

"Прежде всего из-за несоблюдения прав человека в Катаре", – рассказал голова Шведской футбольной лиги Йенс Андерссон.

В результате футбольная ассоциация Швеции согласилась с аргументацией клубов и теперь будет искать новое место для январского сбора.

Интересно, как поступят владельцы клубов, если Швеция все-таки попадет на мундиаль в Катаре: будут бойкотировать турнир или закроют глаза на нарушения прав человека?

Напомним, что в отборе на ЧМ сборная Швеции занимает второе место в группе В после трех сыгранных матчей.

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