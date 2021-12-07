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Може, він про секс думав? Непомнящий знову програв у чемпіонському матчі

Андрій Трофімов
7 грудня, 19:16
Чинний чемпіон світу Магнус Карлсен дуже близький до захисту титулу, сьогодні він виграв чорними фігурами

За перемогу Яну обіцяли королівську ніч / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська актриса фільмів для дорослих MihaNika69 пообіцяла ніч кохання Яну Непомнящому, якщо той стане чемпіоном світу з шахів.

У дев'ятій партії Непомнящий грав білими фігурами і на 27-му ходу "зівнув" слона. Про секс із MihaNika69 замислився?

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Чинний чемпіон Магнус Карлсен майстерно скористався подарунком і довів партію до перемоги.

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Рахунок у матчі став 6:3 на користь Карлсена. За регламентом шахісти мають зіграти 14 партій у фіналі, але зважаючи на все, чемпіон визначиться набагато раніше. Для цього одному з гросмейстерів слід набрати сім з половиною очок.

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Нагадаємо, призовий фонд матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримає 60%, а якщо перемогу буде досягнуто у тай-брейку – 55%.