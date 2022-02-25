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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Може справа не в уряді: українська легкоатлетка шукає винного в агресії Путіна

Олександр Трикіша
25 лютого, 18:57
Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна опублікувала емоційний пост про воєнне вторгнення Росії в Україну, порушивши актуальне питання

Анастасія Бризгіна вважає, що у війні винен не лише Путін / Фото: Instagram, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія напала на Україну в ніч із 23 на 24 лютого. Вже майже дві доби російські війська ведуть обстріл наших міст, але українська армія стримує тиск агресора.

Анастасія Бризгіна вважає, що в ситуації, що склалася, винен не тільки президент Росії Володимир Путін, а й жителі Росії.

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"Сьогодні мав відбутися Чемпіонат України (з легкої атлетики)! але сценарій був інший! Підйом о 4:27 від вибухів та спалахів у Києві…"

Але ті, хто прийшов наводити мир у НАШУ бля*ь мирну і вільну країну, сьогодні змагаються, радіють, сміються. Може, справа не в уряді…" – вважає спортсменка.

Її думку підтримала ще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала вона у коментарі.

Що ще пишуть у коментарях:

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  • Такий у них протест.
  • Звісно, не в правителях. Їх обирають і надихають.
  • Звичайно, не у владі справа... Кожен із росіян відповідальний за дії своєї влади... Це на змаганнях вони з вами обіймаються, а зараз їм до дупи, те, що відбувається в Україні...

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