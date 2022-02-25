Може справа не в уряді: українська легкоатлетка шукає винного в агресії Путіна

Анастасія Бризгіна вважає, що у війні винен не лише Путін / Фото: Instagram, REUTERS, Колаж: Сьогодні
Росія напала на Україну в ніч із 23 на 24 лютого. Вже майже дві доби російські війська ведуть обстріл наших міст, але українська армія стримує тиск агресора.
Анастасія Бризгіна вважає, що в ситуації, що склалася, винен не тільки президент Росії Володимир Путін, а й жителі Росії.
"Сьогодні мав відбутися Чемпіонат України (з легкої атлетики)! але сценарій був інший! Підйом о 4:27 від вибухів та спалахів у Києві…"
Але ті, хто прийшов наводити мир у НАШУ бля*ь мирну і вільну країну, сьогодні змагаються, радіють, сміються. Може, справа не в уряді…" – вважає спортсменка.
Її думку підтримала ще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала вона у коментарі.
Що ще пишуть у коментарях:
- Такий у них протест.
- Звісно, не в правителях. Їх обирають і надихають.
- Звичайно, не у владі справа... Кожен із росіян відповідальний за дії своєї влади... Це на змаганнях вони з вами обіймаються, а зараз їм до дупи, те, що відбувається в Україні...
Читайте також:
- Окупанти вдарили по Київській області: загинуло четверо мирних жителів
- До сліз. Діти України звернулися до Путіна (відео)
- Під Херсоном росіяни обстріляли авто із мирними жителями (відео)
- Незважаючи на обстріл: "Укрзалізниця" продовжує вивозити жінок та дітей
- "Моліться за нас": аграрний університет у Сумах очікує обстрілу