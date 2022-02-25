Може справа не в уряді: українська легкоатлетка шукає винного в агресії Путіна

Анастасія Бризгіна вважає, що у війні винен не лише Путін / Фото: Instagram, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія напала на Україну в ніч із 23 на 24 лютого. Вже майже дві доби російські війська ведуть обстріл наших міст, але українська армія стримує тиск агресора.

Анастасія Бризгіна вважає, що в ситуації, що склалася, винен не тільки президент Росії Володимир Путін, а й жителі Росії.

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"Сьогодні мав відбутися Чемпіонат України (з легкої атлетики)! але сценарій був інший! Підйом о 4:27 від вибухів та спалахів у Києві…" Але ті, хто прийшов наводити мир у НАШУ бля*ь мирну і вільну країну, сьогодні змагаються, радіють, сміються. Може, справа не в уряді…" – вважає спортсменка.

Її думку підтримала ще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала вона у коментарі.

Що ще пишуть у коментарях:

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