Может, дело не в правительстве: украинская легкоатлетка ищет виноватого в агрессии Путина

Анастасия Брызгина считает, что в войне виноват не только Путин / Фото: Instagram, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия напала на Украину в ночь с 23 на 24 февраля. Уже почти двое суток российские войска ведут обстрел наших городов, но украинская армия сдерживает натиск агрессора.

Анастасия Брызгина считает, что в сложившейся ситуации виноват не только президент России Владимир Путин, но и жители России.

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"Сегодня должен был состояться Чемпионат Украины (по легкой атлетике)! но сценарий был другой! Подъем в 4:27 от взрывов и вспышек в Киеве… Но те, кто пришел наводить мир в НАШУ бля*ь мирную и свободную страну, сегодня соревнуются, радуются, смеются. Может, дело не в правительстве…" – считает спортсменка.

Ее мнение поддержала еще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала она в комментарии.

Что еще пишут в комментариях:

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