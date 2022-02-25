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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Может, дело не в правительстве: украинская легкоатлетка ищет виноватого в агрессии Путина

Александр Трикиша
25 февраля, 18:57
Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина опубликовала эмоциональный пост о военном вторжении России в Украину, подняв актуальный вопрос

Анастасия Брызгина считает, что в войне виноват не только Путин / Фото: Instagram, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия напала на Украину в ночь с 23 на 24 февраля. Уже почти двое суток российские войска ведут обстрел наших городов, но украинская армия сдерживает натиск агрессора.

Анастасия Брызгина считает, что в сложившейся ситуации виноват не только президент России Владимир Путин, но и жители России.

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"Сегодня должен был состояться Чемпионат Украины (по легкой атлетике)! но сценарий был другой! Подъем в 4:27 от взрывов и вспышек в Киеве…

Но те, кто пришел наводить мир в НАШУ бля*ь мирную и свободную страну, сегодня соревнуются, радуются, смеются. Может, дело не в правительстве…" – считает спортсменка.

Ее мнение поддержала еще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала она в комментарии.

Что еще пишут в комментариях:

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  • Такой у них протест….
  • Конечно, не в правителях. Их выбирают и вдохновляют…
  • Конечно, не во власти дело... Каждый из россиян ответственен за действия своей власти... Это на соревнованиях они с вами обнимаются, а сейчас им до задницы, то, что происходит в Украине...

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