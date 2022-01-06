Мій син у полоні! Мати Джоковича закотила істерику

Ось в такому центрі Джокович чекає рішення суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Сербського тенісиста Новака Джоковича у Мельбурні відправили до центру для біженців. Він пробуде там до понеділка.

На умови утримання тенісиста відреагувала мати Діяна Джокович.

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"Мого сина тримають у полоні. Місце, де він знаходиться, брудне, повно комах. Він не може спати. Жахлива їжа. Це несправедливо, не по-людськи", – заявила Діяна.

Напередодні Новак прилетів до Мельбурна на Australian Open, але не зміг пройти прикордонний контроль.

Тенісист не щеплений від COVID-19, але має медичне відведення від вакцинації. Долю Джоковича вирішить суд 10 січня. Раніше австралійська віза Новака була анульована, а самому тенісистові загрожує депортація.

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До цього часу серба розмістили в готелі в Мельбурні, де знаходяться не менше 46 біженців.