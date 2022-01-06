Мой сын в плену! Мать Джоковича закатила истерику

Вот в таком центре Джокович ждет суда / Фото: Коллаж: Сегодня

Сербского теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне отправили в центр для беженцев. Он там пробудет до понедельника.

На условия содержания теннисиста отреагировала его мать Дияна Джокович.

Реклама

"Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески", – заявила Дияна.

Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль.

Теннисист не привит от COVID-19, но имеет медицинский отвод от вакцинации. Судьбу Джоковича решит суд 10 января. Ранее австралийская виза Новака была аннулирована, а самому теннисисту грозит депортация.

Реклама

До этого времени серба разместили в отеле в Мельбурне, в котором находятся не менее 46 беженцев.