Моурінью звуть із Риму до Африки. Такого досвіду роботи у тренера ще не було

Моурінью може задуматися про пропозицію з Нігерії / Фото: REUTERS
Головний тренер Роми Жозе Моурінью може залишити римський клуб заради національної збірної.
Про переговори з португальським наставником повідомив президент Федерації футболу Нігерії Амаджу Піннік.
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"Особлива увага при виборі нового тренера приділяється дисципліні. Ми також дивимося, наскільки він голодний, щоб вигравати трофеї. Тому що голод замінює дуже багато, і якщо він хоче перемогти, то прищеплюватиме дисципліну. Ми спілкувалися з Моурінью. І міністр спорту також розмовляв з Моурінью", – цитує Пінніка Eurosport.
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Нагадаємо, що Жозе Моурінью ще ніколи у своїй кар'єрі не тренував національної збірної. Цього літа він підписав контракт з Ромою, переїхавши до Італії з Англії, де тренував Тоттенгем.