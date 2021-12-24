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Моурінью звуть із Риму до Африки. Такого досвіду роботи у тренера ще не було

Любомир Луканюк
24 грудня, 19:46
Федерація футболу Нігерії веде переговори із Жозе Моурінью. Їм потрібен тренер, який особливу увагу приділяє дисципліні

Моурінью може задуматися про пропозицію з Нігерії / Фото: REUTERS

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може залишити римський клуб заради національної збірної.

Про переговори з португальським наставником повідомив президент Федерації футболу Нігерії Амаджу Піннік.

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"Особлива увага при виборі нового тренера приділяється дисципліні. Ми також дивимося, наскільки він голодний, щоб вигравати трофеї. Тому що голод замінює дуже багато, і якщо він хоче перемогти, то прищеплюватиме дисципліну. Ми спілкувалися з Моурінью. І міністр спорту також розмовляв з Моурінью", – цитує Пінніка Eurosport.

Жозе Моурінью на прес-конференції в Римі / Фото: Офіційний сайт ФК "Рома" Італія

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Нагадаємо, що Жозе Моурінью ще ніколи у своїй кар'єрі не тренував національної збірної. Цього літа він підписав контракт з Ромою, переїхавши до Італії з Англії, де тренував Тоттенгем.