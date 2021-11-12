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Моурінью сховався, щоб не отримати почесної нагороди: з почуттям гумору у тренера погано

Любомир Луканюк
12 листопада, 09:26
Головний тренер Роми, яка дуже слабко виступає у чемпіонаті Італії, відмовився отримати приз "Золотий тапір"

Жозе Моурінью сховався у машині / Фото: Reuters

В Італії виходить на ТБ сатирична передача, в рамках якої відбувається вручення нагороди "Золотий тапір". Це приз, який отримують футболісти чи тренери за погані результати.

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У більшості випадків лауреати з гумором сприймають таку нагороду. Але тільки не Жозе Моурінью.

Португальський тренер у 2009-му році, під час роботи на чолі міланського Інтера, був удостоєний "Золотого тапіра". Однак у прямому розумінні втік від ведучого, який спробував вручити тренерові статуетку.

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Минуло 12 років, і тепер уже на чолі столичної Роми Моурінью за жовтень 2021 року зумів виграти лише у двох матчах із восьми. За такі "досягнення" Жозе знову спробували нагородити. Але й цього разу Моурінью холоднокровно пішов від почестей football.ua.

Зазначимо, що на цей момент Рома посідає шосте місце у турнірній таблиці, за 12 зіграних матчів італійської Серії А набравши лише 19 очок. Свій наступний матч Рома проведе 21 листопада в гостях проти Дженоа. Де головним тренером став колишній підопічний португальця Андрій Шевченко.