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30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Москва в шоці! Українка обіграла переможницю Кубка Кремля

Сергій Шаховець
19 жовтня, 00:41
Українська тенісистка Ангеліна Калініна створила сенсацію на Кубку Кремля, перемігши фаворитку змагань росіянку Дар'ю Касаткину

/ Фото: kremlincup

У понеділок, 18 жовтня, Ангеліна Калініна (№57 WTA) у першому раунді турніру WTA-500 Кубок Кремля в Москві зіграла з російською тенісисткою Дар'я Касаткіною (№28 WTA).

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Матч між суперницями тривав 1 годину 24 хвилини і завершився впевненою перемогою українки – 6:2, 6:3.

Відзначимо, що Дар'я Касаткіна ставала переможницею Кубка Кремля 2018 року.

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Наступною суперницею Калініної стане переможниця матчу між Онс Жабер з Тунісу і Катериною Александровою з Росії.

Кубок Кремля. 1-й раунд

Дар'я Касаткіна (Росія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 2:6, 3:6

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Продовжить виступи на Кубку Кремля друга учасниця від України Леся Цуренко (№145 WTA). 32-річна тенісистка у двох сетах впевнено обіграла представницю Китаю Чжен Ціньвень – 6:1, 6:3.

А ось третя українка на Кубку Кремля Даяна Ястремська (№76 WTA) вибула з турніру у першому ж раунді. Даяна програла Ганні Калинській з Росії (№125 WTA) – 6:7 (5), 4:6.

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