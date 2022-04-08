Найпотужніший вибух емоцій. У Чикаго пролунав гімн України

У Чикаго пролунав гімн України на бейсболі / Фото: Associated Press, Колаж: Сьогодні

Безперечний вибух емоцій від української діаспори в американському місті. На матч-відкриття бейсбольного сезону було запрошено хор чикагської філії Союзу української молоді США імені Миколи Павлушкова.

У Чикаго пролунав гімн України / Фото: Associated Press

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/ Фото: Associated Press

Колектив виступив на стадіоні триразового чемпіона Світової серії Чикаго Кабс. Після класичного виконання гімну США пролунав і гімн України. Скрізь в окрузі та на самій арені розвивалися українські національні прапори. Таким чином клуб та місто показали солідарність із українським народом.

У Чикаго зосереджена одна з найбільших діаспор України в Північній Америці. У місті є навіть окремий район під назвою Українське село (Ukrainian Village). Тому такий перформанс не можна назвати несподіванкою, а навпаки, це позитивний жест підтримки українців своєї етнічної батьківщини.

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