Море, пальми і сім'я. Лунін насолоджується відпусткою у "місті щастя"

Андрій Лунін вирішив провести відпустку в Іспанії / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні червневих матчів збірної України дружина Андрія Луніна Анастасія подарувала йому сина. 23 червня наймолодшому Луніну виповнилося рівно місяць.

Сімейна пара вирішила відзначити цю дату прогулянкою іспанським узбережжям Середземного моря. Андрій Лунін поділився із фоловерами фотографією сімейної ідилії.

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"Місяць нашого маленького чуда. Любимо тебе дуже", – написав Лунін у Instagram.

Шанувальники українського воротаря визначили місце, де проводить відпустку Лунін. Пара обрала для відпочинку курортне іспанське місто Вільяхойоса – "місто щастя" у перекладі з валенсійської мови.

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Нагадаємо, минулого сезону Лунін провів чотири матчі за Реал – по два у чемпіонаті Іспанії та Кубку країни. Але незважаючи на статус дублера Куртуа, українець не збирається міняти клубну прописку.