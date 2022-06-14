Трофєїв багато не буває. Стали відомі перспективи Луніна у Реалі

Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів кількох клубів Ла Ліги. Однак у майбутньому сезоні українець навряд чи змінить клубну прописку

Андрій Лунін / Фото: Reuters

Протягом усього минулого сезону Андрій Лунін був на підстрахуванні непробивного кіпера "вершкових" Тібо Куртуа. Однак кількість ігрового часу явно не влаштовувала амбітного українця. До речі, сьогодні Андрій Лунін може зіграти проти збірної Ірландії у матчі Ліги нації.

Як повідомляє Relevo, агенти Луніна зустрілися з представниками "вершкових" щодо майбутнього футболіста у команді.

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За даними джерела, Реал не підписуватиме колумбійського воротаря Наполі Давида Оспіну у літнє трансферне вікно. Тож другим голкіпером королівського клубу залишиться Лунін. Чи отримає українець більше ігрового часу – не повідомляється.

Lunin se quedarà una temporada més en el Real Madrid, тому що el club descarta l'opció de fichar a Ospina.



El porter ucraniano (23 años) ha acordado amb l'entitat blanca su continuidad y que no salga cedido.



Tiene contrato hasta 2024.



@AlfredoMatillaG pic.twitter.com/yaWUP6zDmW - Relevo (@relevo) June 14, 2022

Зазначимо, минулого сезону Лунін провів лише чотири матчі за Реал – по два у чемпіонаті Іспанії та Кубку країни. У складі "вершкових" Лунін став чемпіоном Іспанії та переможцем Ліги чемпіонів. Щоправда, УЄФА дотримується іншої думки.

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