Молодь Олександрії перестріляла Металіст 1925: відео голів та огляд матчу Кубка України

Олександрія стала першим чвертьфіналістом Кубка України / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні матчем Металіст 1925 – Олександрія стартував розіграш 1/8 Кубка України.

Наставник Олександрії виставив на відповідальний поєдинок молодіжний склад, посилений кількома досвідченими футболістами. Тренерський штаб Металіста 1925 зробив ставку на перевірених гравців, задіяних у чемпіонаті України.

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Результат першого тайму став холодним душем для футболістів харківської команди. Юний форвард Олександрії Еміль Мустафаєв зробив дубль, шокувавши досвідчених гравців Металіста 1925 своєю зухвалістю.

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На перших хвилинах другого тайму опорник Олександрії Юрій Копина довів рахунок до розгромного.

У час, що залишився, уболівальники побачили ще чотири голи.

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Гравець Металіста 1925 Криськів тимчасово скоротив розрив у рахунку – 1:3.

Але свою перемогу юні гравці Олександрії не віддали.

На 70-й хвилині гол Кирюханцева – 1:4.

За останні п'ять хвилин основного часу команди обмінялися голами.

Остаточний результат матчу став шоком для фанів харківської команди. Молодь Олександрії обіграла Металіст 1925 з рахунком 5:2 і вийшла до 1/4 Кубка України. Команда Кривенцова покинула розіграш турніру.

Кубок України. 1/8 фіналу

Металіст 1925 – Олександрія – 2:5

Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 – Мустафаєв, 24, 28, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

Металіст 1925: Сидоренко (к), Фабіньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелія 59), Габелок, Савін (Ременюк 59), Криськів, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлісон (Зубков 79).

Олександрія: Горох, Мельник, Спінеллі (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новіков 80), Мустафаєв, Демченко, Копина (Ситников 90+2), Фомба (Чубатий 80), Дубра (к).

ОГЛЯД МАТЧУ