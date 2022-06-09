Мовчала про війну, доки не припекло. Гераскевич поставив на місце Ласіцкене

Ласіцкене носить звання капітана російської армії, яка вбиває українських громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене написала обурений лист президенту МОК Томасу Баху. У ньому російська спортсменка звинуватила топ-чиновника в боягузтві, забувши згадати, хто розв'язав війну в Україні.

На цинічний лист Ласицкене відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він звернув увагу титулованої спортсменки на те, як вона мовчала з початку війни і досі не засудила публічно агресію Росії.

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"Слушно помітити, що голос у Марії з’явився саме після відсторонення від змагань. Після початку війни було мовчання, в цілому, як і у всіх російських атлетів. Але, якщо все ж таки Маша проти війни, то чому не відмовилась від свого військового звання (капітан армії рф)? Якщо спорт поза політикою в рф, то чому саме Машу обрали довіреною особою Путіна на виборах президента у 2018 році?", – написав Гераскевич у Instagram.

Додамо, що триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Титулована спортсмена представляє спортивне товариство ЦСКА – установу Міноборони Росії, яке щодня вбиває українців.

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Зазначимо, що на відміну від Ласіцкене, український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу на Олімпіаді-2022. звернув увагу світу на ситуацію біля кордонів України. Наш спортсмен вийшов із плакатом "Ні війні в Україні!", хоча йому могла загрожувати дискваліфікація.