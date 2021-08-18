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"Могли й три очки взяти". Тренер Інгульця про нічию з Динамо

Сергій Шаховець
18 серпня, 22:39
Наставник Інгульця прокоментував сенсаційний результат своєї команди в Києві

В заключному матчі 4-го туру УПЛ команда з Петрового несподівано відібрала очки у підопічних Мірчі Луческу (1:1). Головний тренер Інгульця поділився своїми враженнями про гру з київським Динамо. Сергій Лавриненко впевнений, що його команда могла розраховувати на більше в цьому поєдинку.

"Для нас це дійсно хороший вечір, зіграли внічию з чемпіоном. Ми задоволені своєю грою і результатом. Команда у нас тільки будується, і перші матчі – підготовчий етап. Удача була на нашому боці, хоча ми розуміємо, що суперник вище за нас класом. Сподіваюся, до ігор з більш рівними суперниками підійдемо в найкращій формі.

Намагалися не давати Динамо зіграти в їхній найкращий футбол. В кінці, якби фортуна була ближче до нас, могли і три очки взяти. Але добре зіграв воротар".

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Без удачі в таких матчах розраховувати на очки неможливо. Реакція президента? Ну, ми ж не чемпіонат виграли, а взяли перший пункт. Але, думаю, він задоволений", – сказав Лавриненко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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