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"Могли и три очка взять". Тренер Ингульца о ничьей с Динамо

Сергей Шаховец
18 августа, 22:39
Наставник Ингульца прокомментировал сенсационный результат своей команды в Киеве

Тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко

В заключительном матче 4-го тура УПЛ команда с Петрово неожиданно отобрала очки у подопечных Мирчи Луческу (1:1). Главный тренер Ингульца поделился своими впечатлениями о игре с киевским Динамо. Сергей Лавриненко уверен, что его команда могла рассчитывать на большее в этом поединке.

"Для нас это действительно хороший вечер, сыграли вничью с чемпионом. Мы довольны своей игрой и результатом. Команда у нас только строится, и первые матчи – подготовительный этап. Удача была на нашей стороне, хотя мы понимаем, что соперник выше нас классом. Надеюсь, к играм с более равными соперниками подойдем в лучшей форме.

Старались не давать Динамо сыграть в их лучший футбол. В конце, если бы фортуна была ближе к нам, могли и три очка взять. Но хорошо сыграл вратарь.

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Без удачи в таких матчах рассчитывать на очки невозможно. Реакция президента? Ну, мы же не чемпионат выиграли, а взяли первый пункт. Но, думаю, он доволен", – сказал Лавриненко в эфире телеканала Футбол 1.

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