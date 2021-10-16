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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
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Багато крові і запливше око: Наваррете захистив чемпіонський титул

Сергій Шаховець
16 жовтня, 22:35
Чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Еммануель Наваррете захистив титул в бою з американським претендентом Джоетом Гонсалесом

Еммануель Наваррете захистив чемпіонський титул в бою з Гонсалесом / Фото: Twitter

У ніч на суботу, 16 жовтня, в Сан-Дієго (США) пройшов великий вечір професійного боксу від компанії Top Rank, яка недавно організовувала чемпіонський бій Ф'юрі – Вайлдер. У головному поєдинку зустрілися чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO мексиканець Еммануель Наваррете і американець Джоет Гонсалес.

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Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою 26-річного Наваррете. За підсумками бою судді віддали перевагу мексиканцю: 116-112, 116-112 і 118-110.

Поєдинок видався багатим на яскраві моменти. Ще на початку сутички чемпіон точно потрапив в праве око претендента, зробивши йому розсічення. До кінця бою око Гонсалеса значно опухло, але він продовжив поєдинок.

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Протягом 12 раундів боксери завдали понад 450 точних ударів: 262 у Наваррете і 197 у Гонсалеса.

Ця перемога стала для Наварретте 35-й за його кар'єру. Американський боксер Джоет Гонсалес програв вдруге, маючи на своєму рахунку 24 перемоги.

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За підсумками бою Емануель Наваррете залишився чемпіоном світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що мексиканець завоював титул чемпіона світу у жовтні 2020 року, з тих пір провів один захист (перемога нокаутом). Станом на жовтень 2021 року його визнали найкращим боксером у напівлегкій вазі в світі за версією The Ring і BoxRec.

Дивіться найяскравіші моменти чемпіонського поєдинку Наваррете – Гонсалес

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