16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Много крови и заплывший глаз: Наваррете защитил чемпионский титул

Сергей Шаховец
16 октября, 22:35
Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Эммануэль Наваррете защитил титул в бою с американским претендентом Джоэтом Гонсалесом

Эммануэль Наваррете защитил чемпионский титул в бою с Гонсалесом / Фото: Twitter

В ночь на субботу, 16 октября, в Сан-Диего (США) прошел большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank, которая недавно организовывала чемпионский бой Фьюри – Уайлдер. В главном поединке встретились чемпион мира в полулегком весе по версии WBO мексиканец Эммануэль Наваррете и американец Джоэт Гонсалес.

Читайте также: Ломаченко заставили раздеться в Одессе

Реклама

Бой длился все 12 раундов и завершился победой 26-летнего Наваррете. По итогам боя судьи отдали преимущество мексиканцу: 116-112, 116-112 и 118-110.

Поединок выдался богатым на яркие моменты. Еще в начале схватки чемпион точно попал в правый глаз претендента, сделав ему рассечение. К концу боя глаз Гонсалеза значительно опух, но он продолжил поединок.

Реклама

На протяжении 12 раундов боксеры нанесли более 450 точних ударов: 262 у Наваррете и 197 у Гонсалеса.

Эта победа стала для Наварретте 35-й за его карьеру. Американский боксер Джоэт Гонсалес проиграл во второй раз, имея на своем счету 24 победы.

Реклама

По итогам боя Эмануэль Наваррете остался чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

Напомним, что мексиканец завоевал титул чемпиона мира в октябре 2020 года, с тех пор провел одну защиту (победа нокаутом). По состоянию на октябрь 2021 года он признан лучшим боксером в полулегком весе в мире по версии The Ring и BoxRec.

Смотрите самые яркие моменты чемпионского поединка Наваррете – Гонсалес

Реклама