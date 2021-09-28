Мені шкода його: Де Дзербі поки не знає про стан Траоре

Роберто Де Дзербі про матч проти Інтера / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар зіграв внічию з Інтером у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На початку першого тайму нападник "гірників" Лассіна Траоре отримав страшну травму.

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"Я думаю, що він отримав серйозну травму. Але ми ще не знаємо, наскільки серйозною ця травма буде. Мені шкода його не тільки як футболіста, але і як людину. Він молодий і талановитий гравець.

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Є Фернандо, Дентіньо, Жуніор Мораес, який скоро повертається. І є Педрінйо, чия гра на цій позиції мені подобається", – зізнався тренер.

Замість Траоре сьогодні на поле вийшов Тете, проте позицію в центрі нападу зайняв Педрінйо. Він же мав найреальніший шанс, щоб відкрити рахунок.

Педрінйо замінив Траоре в якості нападника, і відіграв грандіозний матч, як і Тете. Хто знає, може бути з Траоре ми б виграли матч, а може і програли б. Зрештою залишається сам факт його травми", – цитує Де Дзербі ua.tribuna.com.

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