Мені не соромно зізнатися! Українська лучниця назвала причину фіаско на Олімпіаді

Українська лучниця Вероніка Марченко / Фото: Reuters

2016 року Вероніка Марченко була чемпіонкою Європи в індивідуальній та командній першості у стрільбі з лука.

Однак на Олімпіаді в Токіо, яка завершилася в неділю, Марченко стала дев'ятою в команді і 18-ю – в індивідуалці.

Після повернення з Японії спортсменка відверто розповіла, в чому причина.

"Так, є спад. Після Олімпіади я зрозуміла, що точно потрібно працювати над психологією. Це єдина проблема. Вона і мені заважає, і взагалі всім нам. З технікою, можна сказати, у нас усе гаразд. А самим собі давати раду важче", – наводить слова Вероніки Марченко XSport

"Чим старше ти стаєш, тим більше починаєш боятися. Ти багато чого пройшов, багато програвав, перемагав – з кожним разом стає важче. Коли ти молодий, то просто стріляєш, не замислюєшся над цим. А так воно нашаровується і в голові накопичується багато чого зайвого"

"Потрібно працювати з психологом, якого просто немає в збірній, хоча він повинен бути. В інших країнах є психологи. І взагалі, у кожного провідного спортсмена він є. Це нормально, так і має бути, тому що людина може собі щось надумати. Потрібно, щоб хтось її спрямував у правильний бік"