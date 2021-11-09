"Мені загрожує смертна кара на ЧС-2022": у чому завинив футболіст збірної Австралії

Джош Кавалло / Фото: Instagram

Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джош Кавалло, який нещодавно здійснив камінг-аут, боїться їхати на чемпіонат світу до Катару.

Вся справа в суворих законах стосовно людей нетрадиційної орієнтації, які діють в Катарі.

Реклама

Читайте також: "Гомики на вихід": футболіст збірної України підриває соцмережі

"Я читав, що в Катарі існує смертна кара для геїв, тому я дуже боюся і не дуже хотів би їхати до Катару. І це мене засмучує. Одне з найбільших досягнень професійного футболіста – це грати за свою країну. Але знати, що Катар не підтримує геїв і наражає на ризик їхнього життя – це мене лякає і змушує робити переоцінку: що важливіше – моє життя чи зробити щось справді гарне в кар'єрі?" – каже Кавалло.

За гомосексуальні відносини належить смертна кара, якщо порушник є мусульманином. Якщо він іншої віри, покарання може бути до п'яти років в'язниці.

Раніше ми писали, що гравець збірної України виявився гомофобом: "Як можна мовчати, коли діти дивляться".

Реклама