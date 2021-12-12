"Мені було шкода його добивати". Ломаченко врятував життя Коммі

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переміг Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів. Одразу після бою Лома пояснив, чому не став добивати Ричарда Коммі після нокдауну в сьомому раунді.

"Я почуваюся добре, дуже добре. Про що я думав, коли відпустив його після нокдауну? Я бачив його стан, мені було шкода його. Тому я роздумував, що робити далі. Я сумнівався, чи треба мені добивати", – сказав Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Нагадаємо, на сьомий трихвилинці поєдинку Ломаченко відправив Коммі до нокдауну. Відразу після цього українець звернувся до кута ганського боксера із закликом зупинити бій.

Але тренер африканця не став викидати білий рушник. Після бою коуч Річарда Коммі заявив, що його підопічний справжній воїн, тому не став зупиняти поєдинок.

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Ломаченко відправив Коммі в нокдаун / Фото: Getty Images

Також ми розповідали, як абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос привітав Ломаченка з перемогою та готовий до зустрічі з українцем у 2022 році.