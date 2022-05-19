Місія нездійсненна? Айнтрахт підклав свиню Динамо у Лізі чемпіонів

Айнтрахт отримав пряму путівку до групового етапу ЛЧ, чим ускладнив життя Динамо / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні,

Німецький Айнтрахт у серії післяматчевих пенальті зумів обіграти шотландський Рейнджерс (1:1, 5:4 за пенальті) та став тріумфатором Ліги Європи. Але це не всі бонуси команди Олівера Гласнера.

Завдяки перемозі в ЛЄ "орли" здобули пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів. У Бундеслізі "орли" посіли лише 11-те місце, тому перемога в ЛЄ була дуже доречною.

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Результат фіналу другого за значущістю єврокубку був дуже важливим для київського Динамо. Український клуб має пройти шлях до групового раунду через кваліфікацію.

Перемога німців позбавила киян права бути сіяними на стадії плей-оф.

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Тепер шлях Динамо до групового етапу ЛЧ такий. "Біло-сині" вступають у турнір у другому кваліфайні, де будуть сіяними. У разі успіху кияни потрапляють у третій раунд, де також будуть сіяними.

Вирішальним для Динамо стане стадія плей-оф. На цьому етапі підопічні Луческу мають зіграти проти однієї з двох команд з найбільшим коефіцієнтом у таблиці рейтингів клубів УЄФА, якими нині є Бенфіка (Португалія) та Рейнджерс (Шотландія).

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Раніше Андрій Ярмоленко пояснив ситуацію зі своїм поверненням в Динамо. Війна сплутала всі карти зірковому вінгеру збірної України, і тепер він змушений шукати нову команду.