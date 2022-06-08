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Світовий рекорд легкоатлетки затвердили після її вбивства

Андрій Трофімов
8 червня, 15:49
Нове світове досягнення у бігу на 10 000 метрів затверджено. Тепер рекорд належить кенійці Агнес Тіроп, яка загинула минулого року

Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома / Фото: Getty Images

Міжнародна асоціація легкої атлетики офіційно затвердила світовий рекорд у жіночому бігу на 10 000 метрів.

12 вересня 2021 року на змаганнях у місті Герцогенаурах (Німеччина) кенійка Агнес Тіроп пробігла 10 000 м за 30 хвилин та 1 секунду.

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А через місяць, 13 жовтня, Тіроп загинула від ножових поранень унаслідок нападу. Легкоатлетку було знайдено мертвою у власному будинку. За підозрою у вбивстві було затримано чоловіка Агнес.

25-річна Агнес Тіроп виграла бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 та 2019 років у бігу на 10 000 метрів, а також виграла чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу 2015 року.

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Минулого літа спортсменка представляла Кенію на Олімпійських іграх у Токіо у бігу на 5000 метрів, де фінішувала четвертою.