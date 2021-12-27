Світ перекинувся: бразильський клуб уперше підписав українського футболіста

Микита Сініцин став першим українським легіонером в Бразилії / Фото: Twitter

Попереднім клубом 23-річного Синіцина була "Зоря-Академія" з Білозера. Динамоманія.

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У коментарях під постом клубу в Twitter уболівальники команди задаються головним питанням: як вимовляти ім'я новачка. І справді, навіть клуб написав ім'я українця кирилицею.

Синіцин став першим українським футболістом у Бразилії. До цього жоден наш співвітчизник не грав на батьківщині п'ятиразових чемпіонів світу. Але час змінюється – наразі самі бразильці шукають посилення в Україні.

До речі, в Україні виступали 203 легіонери з Бразилії. Першим став Емерсон Луїс Фірміно, який на початку 1996 року посилив Дніпро, але протримався в клубі всього півроку.

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Найбільша кількість матчів на рахунку Тайсона. Ексгравець Металіста та Шахтаря провів в Україні 216 матчів.

На цей момент в Україні виступає 36 бразильців. Найдорожчим із них є півзахисник Шахтаря Тете. Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.