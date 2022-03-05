Світ має знати правду про війну! Зірка біатлону підтримав Україну

Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Лідер збірної Німеччини з біатлону Ерік Лессер підтримує Україну після віроломного нападу Росії за участю Білорусі на її територію.

На етапі Кубка світу в Контіолахті титулований спортсмен виступав із українською символікою. Крім того, 33-річний німець надав свої популярні акаунти у соціальних мережах Анастасії Меркушиної, щоб донести правду про війну.

Реклама

Анастасія опублікувала фотографії із Сум, де зараз перебуває український біатлоніст Богдан Цимбал. Він укривається від російських бомбардувань разом із маленькою дитиною та дружиною.