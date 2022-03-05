Світ має знати правду про війну! Зірка біатлону підтримав Україну

Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні
Лідер збірної Німеччини з біатлону Ерік Лессер підтримує Україну після віроломного нападу Росії за участю Білорусі на її територію.
На етапі Кубка світу в Контіолахті титулований спортсмен виступав із українською символікою. Крім того, 33-річний німець надав свої популярні акаунти у соціальних мережах Анастасії Меркушиної, щоб донести правду про війну.
Анастасія опублікувала фотографії із Сум, де зараз перебуває український біатлоніст Богдан Цимбал. Він укривається від російських бомбардувань разом із маленькою дитиною та дружиною.
"Це Суми. Це біатлоніст якого ви знаєте, за якого, можливо, вболівали, це вид з його вікна. Мені нічого додати.
Спасибі Ерік за те, що дав мені свій обліковий запис, щоб розповісти всьому світу правду, не ту, що в екранах, адже я прошу не вірити російському ТБ, то чому я повинна вірити своєму?
Але це фото моїх друзів, тих хто там. Розповідь самого Богдана про те, як йому зараз ви можете прочитати в його інтерв'ю", – написала Меркушина.