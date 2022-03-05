Мир должен знать правду о войне! Звезда биатлона поддержал Украину

Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Лидер сборной Германии по биатлону Эрик Лессер поддерживает Украину после вероломного нападения России с участием Беларуси на ее территорию.

На этапе Кубка мира в Контиолахти титулованный спортсмен выступал с украинской символикой. Кроме того, 33-летний немец предоставил свои популярные аккаунты в социальных сетях Анастасии Меркушиной, чтобы донести правду о войне.

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Анастасия опубликовала фотографии из Сум, где сейчас находится украинский биатлонист Богдан Цымбал. Он укрывается от российских бомбардировок вместе с маленьким ребенком и женой.