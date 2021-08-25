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Великі проблеми у Петракова: збірній України не допоможе воротар Реала

Сергій Шаховець
25 серпня, 13:10
Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не зможе допомогти збірній України в матчах відбору на чемпіонат світу-2022

Андрій Лунін поки залишається в Реалі / Фото: Getty Images

Напередодні кваліфікаційних матчів на ЧС-2022 збірна України втратила свого третього голкіпера .

Як повідомляє офіційний сайт мадридського Реала, Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.

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Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала / Фото: Real Madrid

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Раніше український голкіпер був викликаний головним тренером збірної України на вересневі поєдинки.

До збірної України викликані Андрій Пятов і Дмитро Різник / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що напередодні травми отримали основні воротарі Георгій Бущан з Динамо і Анатолій Трубін з Шахтаря. У зв'язку з чим в табір збірної терміново викликані Дмитро Різник і Андрій Пятов.

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