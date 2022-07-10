Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Мінус 7 клубів через агресію Росії. З ким розпочне чемпіонат Перша ліга

Сергій Шаховець
10 липня, 12:30
Другий за силою дивізіон чемпіонату України недорахується кількох старожилів першості

Карпати поповнять склад учасників Першої ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.

У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Про це повідомив телеграм канал Карпати Львів.

Реклама

За даними джерела, список ще не є остаточним. Наступного тижня ПФЛ опублікує офіційний прес-реліз.

Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять вісім команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік.

У зв'язку з військовою агресією Росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.

Реклама

Перша ліга. Група А

  • Діназ (Вишгород)
  • Епіцентр (Дунаївці)
  • Нива (Тернопіль)
  • Мункач (Мукачево)
  • Прикарпаття (Івано-Франківськ)
  • СК Полтава
  • Карпати (Львів)
  • Полісся (Житомир)

Перша ліга. Група В

  • Металург (Запоріжжя)
  • ВПК-Агро (Вишневе)
  • Оболонь (Київ)
  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
  • ФСК Маріуполь
  • Кремінь (Кременчук)
  • Скорук (Нікопольський район)
  • ЛНЗ (Черкаси)

Реклама

Чемпіонат Першої ліги розпочнеться орієнтовно наприкінці серпня – на початку вересня.

Раніше ми повідомляли, що житомирське Полісся готове замінити один з клубів УПЛ. Команда проходить атестацію для участі у чемпіонаті в Прем'єр-лізі.

Олександр Усик може зіграти в УПЛ вже цього сезону / Фото: Колаж: Сьогодні