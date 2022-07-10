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Минус 7 клубов из-за агрессии России. С кем начнет чемпионат Первая лига

Сергей Шаховец
10 июля, 12:30
Второй по силе дивизион чемпионата Украины недосчитается нескольких старожилов первенства

Карпаты пополнят состав участников Первой лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце августа должен стартовать новый сезон УПЛ. Кроме первенства в элитном дивизионе ожидается возвращение футбола в Первой и Второй лигах.

В следующем сезоне чемпионата в первой лиге примут участие 16 команд, которые будут разбиты на две группы. Об этом сообщил телеграм-канал Карпаты Львов.

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По данным источника, список еще не окончательный. На следующей неделе ПФЛ опубликует официальный пресс-релиз.

Состав участников второго по значимости дивизиона пополнят восемь команд Второй лиги: Диназ, Эпицентр, Мункач, СК Полтава, Карпаты, Металлург Запорожье, Скорук и ЛНЗ. Команда ФСК Мариуполь, сформированная на базе Яруда, заменит донецкий Олимпик.

В связи с военной агрессией России не смогут принять участие в чемпионате: Альянс, Подолье, Волынь, Краматорск, Агробизнес, Ужгород, а также вышеупомянутый Олимпик.

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Первая лига. Группа А

  • Диназ (Вышгород)
  • Эпицентр (Дунаевцы)
  • Нива (Тернополь)
  • Мункач (Мукачево)
  • Прикарпатье (Ивано-Франковск)
  • СК Полтава
  • Карпаты (Львов)
  • Полесье (Житомир)

Первая лига. Группа В

  • Металлург (Запорожье)
  • ВПК-Агро (Вишневое)
  • Оболонь (Киев)
  • Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
  • ФСК Мариуполь
  • Кремень (Кременчуг)
  • Скорук (Никопольский район)
  • ЛНЗ (Черкассы)

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Чемпионат Первой лиги начнется ориентировочно в конце августа – начале сентября.

Ранее мы сообщали, что житомирское Полесье готово заменить один из клубов УПЛ. Команда проходит аттестацию для участие в чемпионате в Премьер-лиги.

Александр Усик может сыграть в УПЛ уже в нынешнем сезоне / Фото: Коллаж: Сегодня