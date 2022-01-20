19 січня 21:30 Онлайн
Лестер 2
Тоттенгем 3
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд 1
Манчестер Юнайтед 3
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія 1
Севілья 1
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 14:30 Онлайн
Евертон --
Астон Вілла --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 16:00 Онлайн
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00 Онлайн
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 18:30 Онлайн
Герта --
Баварія --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Мільйони на шару: Джокович хоче бути як Шева

Олександр Трикіша
20 січня, 11:28
Сербський тенісист Новак Джокович був депортований з Австралії через порушення карантинних правил, а тепер вимагає у приймаючої сторони компенсацію

Джокович хоче заробити 6 мільйонів, не встаючи з дивану / Фото: Twitter, REUTERS

Скандал в Австралії світить Джоковичу не тільки іміджевими, а й фінансовими втратами, враховуючи, що він був одним із головних фаворитів Australian Open.

Читайте також: Оце так поворот! Головний антивакцинатор – інвестор компанії по боротьбі з COVID-19

Реклама

Тому Новак має намір подати до суду на уряд країни та вимагати від них компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів, повідомляє The Sun.

Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні

Для розуміння, переможець Australian Open заробить близько 3,2 млн доларів. Тобто серб хоче отримати вдвічі більше грошей, нічого не роблячи.

Реклама

Така сама ситуація склалася у Андрія Шевченка у Дженоа. Українець начебто і звільнений, але контракт із клубом не розірвав.

Шевченко залишається на контракті у Дженоа / Фото: Getty Images

Тому італійський клуб виплачуватиме щомісяця, поки Шева не знайде собі нове місце роботи. А це 2,3 млн євро на рік до 2024 року.