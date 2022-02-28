Мільйони армії: Андрій Ярмоленко зробив велику пожертву

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Вчора в Англії провели на підтримку Ярмоленка та України на матчі Вест Гема проти Вулверхемптону, а тепер і сам футболіст виявив свою громадянську позицію.

Він перерахував 3 млн гривень, пише Дзеркало тижня.

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Також учора у Лондоні відбувся антивоєнний мітинг, у якому взяв участь колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко разом зі своїм сином та племінницею.

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