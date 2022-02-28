8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Миллионы армии: Андрей Ярмоленко сделал крупное пожертвование

Александр Трикиша
28 февраля, 12:13
Украинский футболист английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко пожертвовал 3 миллиона гривен на помощь украинской армии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Вчера в Англии провели в поддержку Ярмоленко и Украины на матче Вест Хэма против Вулверхэмптона, а теперь и сам футболист проявил свою гражданскую позицию.

Он перечислил 3 млн гривен, сообщает Зеркало недели.

Реклама

Также вчера в Лондоне состоялся антивоенный митинг, в котором принял участие бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своим сыном и племянницей.

Читайте также:

Реклама