Мілан – Дженоа: онлайн матчу, де вирішиться доля Шевченка

Четвер, 13 лютого, може стати поворотним у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка. Його можуть звільнити за погані результати.

У 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан приймає Дженоа. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом і ми проведемо онлайн-трансляцію з відео голів.

Реклама

ЧУТКИ НАВКОЛО ШЕВИ

Італійські ЗМІ пишуть, що Андрієві Миколайовичу дали останній шанс. Після цієї гри його можуть звільнити. Нібито, вже Шевченко та Дженоа обговорюють дострокове розірвання контракту.

У разі звільнення тренер та його штаб можуть сумарно отримати близько 20 мільйонів євро.

Реклама

При українському наставнику Дженоа провела десять матчів – шість поразок, три нічиї та одна перемога. Зберегти прописку у Серії А допоможе лише диво.

При призначенні Шевченка говорилося, що власники Дженоа заплющать очі на пониження у класі. А Андрієві Миколайовичу дадуть час на побудову боєздатної команди.

Дженоа – Спеція – 0:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

ДОСЯГНЕННЯ

За всю історію турніру Мілан лише п'ять разів вигравав Кубок Італії – у 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 роках.

А Дженоа лише одного разу брала трофей. Сталося це далекого 1937 року.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

У Кубку Італії ці команди перетиналися лише п'ять разів. Дві перемоги у Мілана, дві зустрічі завершилися внічию і одного разу перемогла Дженоа.

Усі матчі команд у Кубку Італії:

21.08.1985. Дженоа – Мілан – 2:2

01.09.1982. Мілан – Дженоа – 3:2

05.09.1979. Мілан – Дженоа – 2:1

02.06.1937. Дженоа – Мілан – 2:1

30.05.1937. Мілан – Дженоа – 1:1

КОТИРУВАННЯ

Аналітики букмекерських контор не вірять, що Мілан допомагатиме своїй колишній зірці. Господарі поля фаворити зустрічі. Коефіцієнт на перемогу Мілана – 1.28, на нічию – 5.80, на перемогу Дженоа – 10.50.

Котирування на прохід: Мілан – 1.12, Дженоа – 6.30.

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні у прямому ефірі матч транслюватиметься на телеканалі "Футбол 1". Також в Інтернеті гру можна переглянути на сайті OLL.TV .

СУПЕРКУБОК

Вчора визначився переможець Суперкубку Італії. Додатковий час Інтер вирвав перемогу у Ювентуса – 2:1.