Милан – Дженоа: онлайн матча, где решится судьба Шевченко

Фаны Дженоа устроили овацию Шевченко / Фото: Reuters

Четверг, 13 февраля, может стать поворотным в тренерской карьере Андрея Шевченко. Его могут уволить за плохие результаты.

В 1/8 финала Кубка Италии Милан принимает Дженоа. Матч Начнется в 22:00 по киевскому времени и мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов.

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СЛУХИ ВОКРУГ ШЕВЫ

Итальянские СМИ пишут, что Андрею Николаевичу дали последний шанс. После этой игры его могут уволить. Якобы, уже Шевченко и Дженоа обсуждают досрочное расторжение контракта.

В случае увольнения, тренер и его штаб могут суммарно получить около 20 миллионов евро.

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При украинском наставнике Дженоа провела десять матчей – шесть поражений, три ничьи и одна победа. Сохранить прописку в Серии А поможет лишь чудо.

При назначении Шевченко говорились, что владельцы Дженоа закроют глаза на понижение в классе. А Андрею Николаевичу дадут время на построение боеспособной команды.

Дженоа – Специя – 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

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ДОСТИЖЕНИЯ

За всю историю турнира Милан всего пять раз выигрывал Кубок Италии – в 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 годах.

А Дженоа всего однажды брала трофей. Случилось это в далеком 1937 году.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В Кубке Италии эти команды пересекались всего пять раз. Две победы у Милана, две встречи завершились вничью и однажды победила Дженоа.

Все матчи команд в Кубке Италии:

21.08.1985. Дженоа – Милан – 2:2

01.09.1982. Милан – Дженоа – 3:2

05.09.1979. Милан – Дженоа – 2:1

02.06.1937. Дженоа – Милан – 2:1

30.05.1937. Милан – Дженоа – 1:1

КОТИРОВКИ

Аналитики букмекерских контор не верят, что Милан будет помогать своей бывшей звезде. Хозяева поля фавориты встречи. Коэффициент на победу Милана – 1.28, на ничью – 5.80, на победу Дженоа – 10.50.

Котировки на проход: Милан – 1.12, Дженоа – 6.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине в прямом эфире матч будет транслироваться на телеканале "Футбол 1". Также в Интернете игру можно посмотреть на сайте OLL.TV.

СУПЕРКУБОК

Вчера определился победитель Суперкубка Италии. В дополнительное время Интер вырвал победу у Ювентуса – 2:1.