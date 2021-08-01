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Прокляття "бронзи" знято! Україна взяла "срібло" на Олімпіаді в Токіо!

1 серпня, 05:09

Андрій Трофімов

Перше срібло Ігор-2020 для України завоював плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем

/ Фото: Reuters

Дочекалися! Михайло Романчук – з олімпійським "сріблом"! На другій своїй дистанції на Іграх він посів друге місце (після третього на 800-метрівці).

Першу половину дистанції Романчук тримався на четвертому місці, потім почав погоню за лідерами. Останні 200 метрів українець йшов другим, і наздогнати американця Фінке не зміг.

Олімпіади-2020. Плавання. 1500 метрів вільним стилем, фінал:

  1. Роберт Фінке (США) – 14:39.65
  2. Михайло Романчук (Україна) – 14:40.66
  3. Флоріан Велброк (Німеччина) – 14:40.91
  4. Грегоріо Пальтріньері (Італія) – 14:45.01
  5. Даніель Джервіс (Велика Британія)- 14:55.48
  6. Кирило Мартиничев (ОКР) – 14:55.85
  7. Фелікс Аубек (Австрія) – 15:03.47
  8. Сергій Фролов (Україна) – 15:04.26

Михайло повертається з Токіо з двома медалями. Раніше він завоював "бронзу" на дистанції 800 метрів. Тоді українець з олімпійським рекордом вийшов у фінал і був фаворитом запливу, але посів третє місце.

"Спробую все ж показати свій максимум – то, на що я здатний. "Золото" все-таки має приїхати в Україну", – заявив тоді, після "бронзи" на 800-метрівці, Михайло Романчук.

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Михайло Романчук і його дружина Марина / Фото: Reuters, Instagram

Друга медаль Романчука стала шостою для України на Іграх в Токіо. Раніше медалі для України завоювали:

  1. Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза;
  2. Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза;
  3. Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза;
  4. Михайло Романчук (плавання) – бронза;
  5. Еліна Світоліна (теніс) – бронза.

Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор / Фото: Reuters

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Джерело: Сегодня|Спорт

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